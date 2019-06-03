المجلس العسكري الانتقالي ينفي أي صلة بفض اعتصام القيادة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن أنّه لم يتخذ أية خطوة بشأن فضّ الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش،موضحًا أنّه استهدف منطقة كولومبيا فقط.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في تصريحات لقناة”الحدث” اليوم”الأثنين” إنّ الشباب يتحركون بحرية ولا وجود لأية عسكري في منطقة الاعتصام.
وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم”الأثنين” بدأ السلطات في السودان فض الاعتصام أمام مقر القيادة للجيش.
وبحسب إعلان قوى الحرية والتغيير فإن محاولة فض الاعتصام شهدت سقوط”13″ شهيدًا برصاص المجلس العسكري ، بجانب مئات من الجرحى والمصابين.
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