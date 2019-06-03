قوى إعلان الحرية والتغيير تعلن وقف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر إعلان قوى الحرية والتغيير اليوم”الأثنين” بيانًا مشتركًا إعلن فيه وقف التفاوض والاتصالات مع المجلس العسكري، مجددًا دعوته إلى العصيان المدني، على خلفية فض الاعتصام من أمام مقرّ القيادة العامة للجيش بالقوة الجبرية.

وقال البيان إنّ الإحصاءات الأولية أكّدت سقوط”13″ شهيدًا برصاص المجلس العسكري الغادر، بجانب مئات من الجرحى والمصابين.

وعلى نحوٍ مفاجئ، بدأت السلطات في السودان فض الاعتصام من أمام مقرّ القيادة العامة للجيش بالخرطوم باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع بحسب ما ذكر شهود عيان.

وحمّل إعلان قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري المسئولية كاملة لما اسماه جريمة، مؤكّدًا أنه خطط لتنفيذ هذه الجريمة في الخرطوم ومدن أخرى من بينها مدينة النهود حيث قامت قوات متنوعة من الدعم السريع والجيش والشرطة وكتائب ومليشيات بفض الاعتصام السلمي.

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وأضاف” نؤكد أن منطقة القيادة الآن لا يوجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهداءنا الذين لم نستطع حتى الآن اجلاءهم من أرض الاعتصام”.

وأضاف الإعلان بحسب البيان” نعلن أنه لم يعد أهلاً للتفاوض مع الشعب السودانى، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملّون المسئولية الجنائية عن الدماء التي أُريقت منذ ١١ أبريل ٢٠١٩م، وسنعمل على تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة المنتصرة لا محالة”

وجدّد الحرية والتغيير دعوته للإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتباراً من اليوم ٣ يونيو ٢٠١٩م ولحين إسقاط النظام، كما ناشد الشرفاء من قوات الشعب المسلحة والشرطة القيام بواجب حماية الشعب السودانى من مليشيات المجلس الانقلابي وكتائب ظله وجنجويده، والانحياز لخيار الشعب المتمثل فى إسقاط النظام وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة.

وفي ذات السياق، ناشد إعلان الحرية والتغيير المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في أبريل الماضي، بعد ثلاثين عامًا في الحكم بعد احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية .