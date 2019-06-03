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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين بأن هناك إعتقالات وسط قيادات قوى الحرية والتغيير (قحت)، وذلك عقب فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم .
وقال نشطاء ممن تواجدوا في ساحة اعتصام القيادة العامة اثناء التطورات في الساعات الاولى من اليوم الاثنين بأن الاعتقالات طالت كلًا من القياديين في تجمع المهنيين الدكتور محمد يوسف، والدكتور محمد ناجي الأصم .
وأضاف ناشطون انهم كانو قد طلبوا من الأستاذ عباس مدني المغادرة من ساحة الاعتصام بعد أن تأكدت أخبار عن تعزيزات أمنية كبيرة، إلا أنه أصر على التواجد .
وتابع شهود عيان، صباح الإثنين، إن” القيادي بإعلان الحرية والتغيير، مدني عباس، وعضو التفاوض مع المجلس العسكري تعرض لإصابات في أماكن متفرقة من جسده”.
وأوضح الشهود أن” القيادي تعرض لعدد من الأصابات أثناء عملية فض اعتصام آلاف السودانيين من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم”.
وبث ناشطون صوراً “توضح تعرضه لإصابات في اليد والكتف وثيابه قد مزقت”.
وحتى الان لا يوجد ما يؤكد او ينفي الانباء المتداولة من قوى الحرية والتغيير او المجلس العسكري .
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تؤكد اعتقال قيادات بارزة من تجمع المهنيين السودانيين (تمس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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