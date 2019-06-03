الخارجية المصرية تطالب الأطراف السودانية بالحوار لتحقيق تطلعات الشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت الخارجية المصرية بيانًا اليوم”الأثنين” أكّدت فيه دعمها الكامل للسودان فيما اسمته الظرف الدقيق من تاريخه، معلنة عن مساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية.

وطالبت في الوقت ذاته أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

واليوم”الأثنين” فضّت السلطات في السودان الاعتصام الذي كان مقره القيادة العامة للجيش بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على نحوٍ مفاجئ.

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وأسفرت الخطوة عن مقتل ما يقارب”13″ شهيدًا بحسب ما أعلن نداء الحرية والتغيير، بجانب عددٍ من الجرحى وإصابات عديدة.

وأعربت الخارجية المصرية عن مواساتها لأسر الشهداء وتمنّت الشفاء العاجل للجرحي.

وفي أبريل المنصرم عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد اندلاع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.