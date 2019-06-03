عمران خان يثير ضجة في باكستان … السبب الملك سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو أظهر سلوك الرئيس الباكستاني عمران خان تجاه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك خلال استقبال الأخير لخان أثناء قمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو قدوم رئيس الوزراء الباكستاني إلى القمة حيث كان بانتظاره الملك السعودي، فبعد الترحيب والمصافحة وتبادل الكلام قام خان بالانصراف بسرعة دون انتظار رد الملك السعودي عليه.

هذا الأمر ولد حالة انتقاد واسعة في باكستان حيث طالب البعض وضع أولوية إتقان المهارات الدبلوماسية عند اختيار زعيمهم في المرة المقبلة.

واعتبر البعض الآخر أن سلوك خان كان مسيئا وتصرفا يخالف البروتوكولات أثناء استقبال العاهل السعودي له.

كما انتقد آخرون رئيس الوزراء الباكستاني على فعلته غير اللائقة والتي تخالف المراسيم الدبلوماسية المعتمدة بين قادة الدول والتي لم يتم احترامها من قبل عمران خان.