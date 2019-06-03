مصر تؤكد جاهزية الشبكة لبدء تصدير الطاقة إلى السودان

أكدت وزارة الكهرباء، جاهزية الشبكة المصرية لبدء تصدير الطاقة إلى السودان، بعد اكتمال خطوط الربط بين البلدين، وأن التشغيل الفعلي يأتي وفقًا لرغبة الجانب السوداني، نظرًا للأحداث السياسية التي يمر بها، موضحةً أن تعليمات الرئيس السيسي تتضمن تقديم كامل الدعم الفني للجانب السوداني، لتحقيق تكامل شبكتي كهرباء البلدين.من ناحية أخرى، يعقد خبراء الطاقة فى مصر واليونان وقبرص، عدة اجتماعات مكثفة خلال الشهر الجاري، للاتفاق على كميات الكهرباء المصدرة من مصر إلى أوروبا في المرحلة الأولى، والاتفاق على التعريفة والأسعار التي يتم تحديدها، وفقًا لأسعار بورصة لندن، وطرق استعادة الاستثمارات التي توفرها الشركات الاوروبية والبالغة اكثر من 2 مليار يورو، ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية التى تم اجرائها لهذا المشروع تمهيدا لبدء الاجراءات التنفيذية العام المقبل.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن تحقيق التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة الكهربائية له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعية للطاقة بشكل أمثل، وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول، موضحًا أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الإقليمية وترتبط مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبا تم الانتهاء من خط الربط الكهربائى مع السودان وتم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا.

وأشار الى ان المرحلة القادمة تتطلب تشريعات خاصة بما يحقق المرونة ويمكن مصر ان تصبح مركزا اقليميا لعبور الطاقات الكهربائية المنتجة منها ومن افريقيا ودول المشرق والمغرب العربى الى اوربا وتتعاون مصر مع منظمة الربط الكهربائى العالمى والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وغيرها وقد وقع قطاع الكهرباء مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية.

فيما قال المهندس جابر الدسوقى، رئيس القابضة للكهربا،ء ان تنفيذ مشروع الربط الاوربى سيكون الاضخم والاكثر اهمية وسط مشروعات الربط الاقليمى لاسباب متعددة، اهمها امكانية نقل قدرات تتراوح بين 3 الى 6 الاف ميجاوات من جنوب المتوسط الى اوربا التى تتزايد اهتماماتها حاليا بالطاقة النظيفة فى افريقيا خاصة طاقتى الشمس والرياح وبتنفيذ هذا المشروع واستكمال خطوط الربط مع السعودية تكون شبكات كهرباء دول الشرق الاوسط قد ارتبطت معا.

واكدت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، جاهزية الشبكة الكهربائية المصرية تماما لبدء تبادل الطاقة وتزويد السودان بجزء من احتياجاتة وفقا لاقصى امكانيات خطوط الربط وانة يتم انتظار التوقيتات المناسبة للحكومتين لاصدار الاشارة للبدء وهناك تنسيق بين الجانبين المصرى والسودانى فى كافة المجالات المتعلقة بهذا المشروع.

وأشارت إلى أن تنفيذ مشروع الربط المصرى القبرصى اليونانى يُعزز الشراكة بين البلدان الثلاثة، فضلًا عن تحقيق مزايا لها، وستكون مصر ناقلًا مهمًّا للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية، متابعة أن الربط الكهربائى بين الدول الثلاث عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالى ذى التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500± كيلو فولت، وأن الشركة قدمت دراسة جدوى فنية واقتصادية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع مرورا بجزيرة كريت، بسعة 1000 ميجاوات، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالى ذى التيار المستمر، وسيتم تعيين مكتب استشارى مُتخصّص لمساندة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إعداد الاتفاقات المالية والتجارية والفنية للمشروع.

