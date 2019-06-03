دعت المفوضة الأوروبية قادة السودان العسكريين للتعجيل بنقل السلطة لقيادة مدنيةـ والسماح للمدنيين بالاحتجاج السلمي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية: "نتابع تطورات الوضع، بما في ذلك الهجوم على المدنيين العتصمين اليوم. ونطالب المجلس العسكري الانتقالي بالتصرف بحكمة واحترام حق المواطنين في حرية التعبير."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية تدعو قادة السودان بنقل السلطة لحكومة مدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.