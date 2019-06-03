إلغاء رحلات من القاهرة للخرطوم بسبب أحداث السودان

أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء الرحلة رقم (MS 855)، والمقرر إقلاعها اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في الرابعة عصراً؛ نظرا للأحداث الجارية في السودان.
وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن مركز العمليات المتكامل التابع للخطوط الجوية يتابع تطورات الموقف أولا بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.
وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن مركز العمليات المتكامل التابع للخطوط الجوية يتابع تطورات الموقف أولا بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.
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