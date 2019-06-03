اختطاف طائرة عسكرية في الهند

كانت الطائرة متوجهة من مدينة جورهات (آسام) إلى ولاية أروناتشال برديش، وانقطع الاتصال بها بعد 35 دقيقة من الإقلاع، حسب "إن دي تي في".
ووفقا للمصادر، كان هناك 13 شخصا على متن الطائرة.
أطلقت القوات الجوية عملية بحث لتعقب الطائرة.
وغرد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ على تويتر عن الأمر.
وقال، هناك خطوات تم اتخاذها للعثور على الطائرة المفقودة، أدعوا إلى الله أن يكون جميع الركاب بسلام.
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