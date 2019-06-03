الحكومة النمساوية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد

وقد أشاد الرئيس ألكسندر فان دير بيلين بالوزراء الجدد في الحكومة الانتقالية التي ستقود البلاد إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة فى سبتمبر المقبل، كما أثنى على المستشارة الجديدة والتي تتولى رئاسة الحكومة في هذه الظروف السياسية الدقيقة في النمسا.
وتمنى الرئيس للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.
يُذكَّر أن الحكومة الانتقالية الجديدة هى واحدة من أصغر الحكومات فى تاريخ الجمهورية النمساوية الثانية، كما أن نصف أعضائها من النساء.
ومن المعروف أن الوزراء المؤقتين جميعهم غير أعضاء فى أى حزب لكن لديهم بعض التقارب في الرؤى كما أن الحكومة الانتقالية الجديدة هي أصغر عددا من مجلس الوزراء السابق حيث أنه بدلاً من 14 وزيراً ووكيلين في الحكومة السابقة فإن حكومة بيرلاين الانتقالية تضم 12 وزيراً فقط.
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