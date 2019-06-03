الملكة إليزابيث تستقبل ترامب فى قصر بكنجهام

استقبلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا لدى وصولهما إلى قصر بكنجهام اليوم الاثنين. ووصل ترامب وميلانيا إلى القصر بطائرة هليكوبتر وهبطا فى حديقة الملكة الخلفية. وترتدى ميلانيا ثوبا أنيقا أبيض اللون تحت الركبة وقبعة من نفس اللون. ورحب الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى وزوجته كاميلا بترامب وزوجته قبل أن يلتقيا بالملكة إليزابيث.

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