انفجار سيارة مفخخة بمحافظة نينوى شمالى العراق

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، بانفجار سيارة مفخخة فى مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية عن المصدر القول إن"قوة أمنية تمكنت اليوم من تفجير سيارة مفخخة في منطقة كوكجلي شرقي الموصل دون وقوع أية إصابات"، مضيفا أن "القوات الأمنية منعت المواطنين من الاقتراب واتخذت إجراءات أمنية مشددة".

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت، فى وقت سابق، بناحية "ربيعة" غربى مدينة الموصل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.