تمكنت وحدات مشتركة للحرس الوطنى التونسى من إحباط عملية اجتياز للحدود خلسة فى حقل الزيتون وطويل الزيت فى مدنين لـ13 شخصًا يحملون جنسيات أفريقية. وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى العقيد حسام الدين الجبابلى - فى تصريح اليوم الاثنين، أنه تمت إحالة المجتازين على اللجنة المشتركة للتحرى فى الوافدين على تونس.

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التونسية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا من جنسيات أفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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