موسكو: الحل في فنزويلا سياسي ونرفض التدخل في شؤونها

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الكولومبي، كارلوس تروهيليو، اليوم الاثنين، رفض موسكو لأي محاولات للتدخل العسكري في فنزويلا أو أي دولة أخرى، موضحا أن التهديد باستخدام القوة لا يمكن أن يكون أداة لحل الأزمات.
وفيما يتعلق بجاهزية روسيا لمساندة فنزويلا، قال لافروف إن ذلك يستند إلى القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وموسكو ترى أنه يمكن تسوية هذه الأزمة في هذا الإطار.
كما أعلن لافروف، أن روسيا وكولومبيا تبحثان آفاق توريد المنتجات العسكرية الروسية إلى كولومبيا.
وأوضح بهذا الصدد: "توجد مجموعة عمل حول التعاون العسكري التقني، في إطار اللجنة الحكومية بين البلدين. لقد بحثنا الوضع في هذا المجال، بما في ذلك، خدمة معدات الطيران، التي قمنا بتوريدها في وقت سابق وفقا للعقود الموقعة، بما فيها، آفاق توريدات جديدة من المنتجات العسكرية الروسية إلى كولومبيا".
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