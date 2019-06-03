تسلسل زمني.. تفاصيل ساعات الرعب في اعتصام السودان

قامت قوات أمنية، صباح اليوم الاثنين، بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين، خلال تلك الأحداث المستمرة.

وفيما يلي نقدم تسلسل زمني للأحداث حسب ما ورد في عدد من وكالات الأنباء:

6:25 صباحاً

سمعت انفجارات ونيران المدافع الرشاشة الثقيلة في العاصمة السودانية الخرطوم، وقامت القوات بغلق الطرق المؤدية إلى معسكر اعتصام المحتجين الذين طلبوا الانتقال إلى الحكم المدني.

وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس" في الخرطوم استمرار الغارة حتى صباح الاثنين الباكر.

9:30 صباحاً

يقول زعماء الاحتجاج السوداني إنهم رصدوا على الأقل مقتل خمسة أشخاص، بعد هجوم قوات الأمن على اعتصام في العاصمة، حيث حاصرت القوات الموقع وأشعلوا النار في الخيام.

10:15 صباحاً

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان شمس الدين الكباشي في العاصمة الخرطوم، في تعليق، إن الجيش كان يستهدف ما يعتبرها عناصر إجرامية بالقرب من الاعتصام، وقال إنه كان هناك عدد من الأشخاص، وأن الاشتباكات وقعت بين قوات الأمن وهؤلاء الأشخاص.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، الاثنين، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن القوات السودانية لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين

وأضاف كباشي :"في صباح هذا اليوم، وفي إطار خطة القوات الأمنية المعنية بولاية الخرطوم لفض التجمع في المنطقة المحيطة بمنطقة الاعتصام المحددة جغرافيا تحركت قوات الأمن..".

وتابع :"هناك منطقة تسمى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا".

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ولفت الفريق شمس الدين كباشي إلى أن "الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع".

وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري "كنا على تواصل مع قيادات تجمع الحرية والتغيير، حيث أطلعناهم على ما يتم الترتيب له وما يجري في فض المنطقة كولومبيا".

وردا على سؤال بشأن موقف الجيش من دعوات قوى الحرية والتغيير للتصعيد، أكد كباشي "لم نفض الاعتصام بالقوة، فالخيم موجودة والشباب يتحركون بحرية.. الذي تم تحرك عسكري خارج منطقة الاعتصام".

وتابع :" ونتيجة لتدافع الموجودين في منطقة كولومبيا دخلت إلى الاعتصام، وكثيرون من الشباب آثروا الخروج من الاعتصام، ومازال هناك في منطقة".

وبشأن احتمال سماح الجيش السوداني لعودة المعتصمين إلى جوار مقر قيادة الجيش، قال كباشي إن الجيش لا يمانع في ذلك، مضيفا " نحن لا نستهدف منطقة الاعتصام والذين خرجوا أن أردوا العودة فلهم ذلك. استهدفنا فقط منطقة كولومبيا".

11:40 صباحاً

يقول منظمو الاحتجاج السوداني إن عدد الأشخاص الذين قُتلوا في غارة الجيش على معسكر الاعتصام ارتفع إلى 9.

وقالت لجنة الأطباء السودانيين يوم الإثنين إن عدد القتلى آخذ في الارتفاع وكان من الصعب حسابه.

وتقول المجموعة إن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح، العديد منهم بنيران الأسلحة النارية، وأن الموظفين الطبيين والجرحى محاصرون داخل العيادات في منطقة الاعتصام.