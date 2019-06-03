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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالبت السفارة الأمريكية في الخرطوم بوقف الهجوم الذي تشنه قوات الأمن السودانية على ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة.
وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة عبر “تويتر”، صباح اليوم الاثنين: “هجوم قوات الأمن السودانية على المعتصمين والمدنيين الآخرين خطأ ويجب أن يتوقف”، متابعة: “المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري الانتقالي”.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة إلى 5 أشخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.
وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، صباح اليوم الاثنين: “ارتقى ثلاثة شهداء الآن برصاص المجلس العسكري ليصل عدد شهداء مجزرة المجلس الانقلابي إلى 5 شهداء”.
وتابعت اللجنة: “مع سقوط عدد كبير من الإصابات الحرجة، استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري من واشنطن على محاولة فض الاعتصام بالقوة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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