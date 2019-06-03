تعليق ناري من واشنطن على محاولة فض الاعتصام بالقوة في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت السفارة الأمريكية في الخرطوم بوقف الهجوم الذي تشنه قوات الأمن السودانية على ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة عبر “تويتر”، صباح اليوم الاثنين: “هجوم قوات الأمن السودانية على المعتصمين والمدنيين الآخرين خطأ ويجب أن يتوقف”، متابعة: “المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري الانتقالي”.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة إلى 5 أشخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، صباح اليوم الاثنين: “ارتقى ثلاثة شهداء الآن برصاص المجلس العسكري ليصل عدد شهداء مجزرة المجلس الانقلابي إلى 5 شهداء”.

وتابعت اللجنة: “مع سقوط عدد كبير من الإصابات الحرجة، استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة”.