محمد صلاح يوجه تحذيرا شديد اللهجة لمانشستر سيتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه لاعب المنتخب المصري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة تحذيرية إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحات أبرزتها صحيفة Mirror البريطانية “إنهاء الدوري الإنجليزي بنقطة واحدة خلف السيتي كان أمرا مخيبا للآمال، ولذلك كان من الصعب أن نختم الموسم بخسارة نهائي دوري الأبطال، وأرى أن هذا التتويج مجرد بداية لنا”.

وأضاف صلاح: “معدل أعمار ليفربول وإمكانيات الفريق التي تتحسن، تجعل مشروع الريدز مثيرا للغاية”.

وتابع: “سيكون هدفنا في الموسم المقبل هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في العام الماضي كنا نقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا، وقبله كنا نعمل من أجل الدوري الأوروبي، لذلك فإن الفريق يتقدم بشكل مستمر”.

وقال صلاح: “لقد فاز مانشستر سيتي باللقب في الموسم الحالي وكان الأمر مستحقا، لكننا سنكون قادرين على التحدي الآن، أعتقد أنها تجربة رائعة بالنسبة لنا أن نفوز بلقب دوري الأبطال الآن، وهذا سيساعد الفريق على التقدم خطوة أخرى للأمام”.

واختتم صلاح حديثه قائلا:

“في المباراة النهائية أمام توتنهام ظهر الفريق أكثر هدوءا، كما أصبح لدى اللاعبين المزيد من الخبرات، وكنا قادرين على التحلي بالصبر، كما سجلنا الهدف الثاني في الدقيقة الـ87 مما يدل على أننا نتعلم ونتقدم”.

وأنهى ليفربول موسما مذهلا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه 2-صفر على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت وعوض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية فيما حسم ديفوك أوريجي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.