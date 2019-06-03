الأمة القومي: خطوة المجلس العسكري بفض اعتصام القيادة العامة بالرصاص الحي “عمل متهور”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حزب الأمة القومي عن وقوفه إلى جانب حلفائه في نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، واصفًا خطوة المجلس العسكري بفض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة بالرصاص الحي بالعمل المتهور الغادر، مجدّدًا إدانته للمجزرة الدامية، ومحذّرًا باستمراره بشدة.

واليوم”الأثنين”، بدأت السلطات في السودان فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بحسب شهود عيان.

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وقال بيان حزب الأمة القومي” إننا نعتقد أن المجلس العسكري بهذا العمل لم يعُد منحازًا إلى الثورة السودانية الظافرة بأي حال، ولقد إختار بوضوح أن يقف إلى الطرف النقيض لإختيارات الأمة السودانية، وهو الثورة المضادة.. وحزب الأمة القومي إذ يدين هذه المجزرة الدامية يعضد عزيمة شعبنا الثائر واقفًا إلى جانب حلفائه في نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، مواصلة للنضال العنيد عبر الثورة السلمية”.

ودعا الحزب بحسب البيان جماهير الشعب السوداني للنزول إلى الشوارع، وإقامة عشرات الاعتصامات داخل وخارج العاصمة وخارج السودان، حماية للثورة.

ويعتصم آلاف السودانيين في مقر القيادة العامة للجيش منذ أبريل المنصرم مطالبين المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى مدنيين.