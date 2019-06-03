شاهد بالفيديو : رجل كبير في السن يتعرض للضرب والاهانة من قبل قوات الدعم السريع…..

شهاب محمد - الخرطوم - 3 يونيو، 2019 الخليج 365: المادة السابقة الحركة الشعبية: فض الاعتصام بالقوة خطوة لن تمضي بلا عقاب المقالة القادمة الأمة القومي: خطوة المجلس العسكري بفض اعتصام القيادة العامة بالرصاص الحي “عمل متهور”

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