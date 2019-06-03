عاجل..الحرية والتغيير تعلن موقفها من التفاوض مع المجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن قيادي في قوى الحرية التغيير، الاثنين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وذلك بعد أنباء عن اقتحام قواته موقع الاعتصام في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وسط طلقات نار لم يُعرف مصدرها.

وأفاد ناشطون سودانيون بمقتل 14 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام.

“العسكري ينفي”

بدوره، نفى المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة، مشيراً إلى استئناف التفاوض خلال 48 ساعة.

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وأوضح كباشي أن ما جرى كان خارج نطاق منطقة الاعتصام، وهي منطقة كولومبيا المحاذية له.

وأشار العسكري إلى أن هناك فارين من تلك المنطقة إلى الاعتصام، و”العسكري” استهدفهم فقط، بحسب تعبيره.

كما أكد المجلس العسكري، في تصريحات لقناتي العربية/الحدث، أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار ولا مانع للوصول إليه.