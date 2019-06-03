سقوط اكثر من 13 شهيدا وعدد من الجرحى بمحيط اعتصام القيادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت لجنة اطباء السودان المركزية سقوط عدد امن الشهداء والجرحى قبل قليل في إطلاق نار بشارع النيل قرب اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم . وقالت لجنة الاطباء بأن هناك محاولات تجري حاليًًا لفض ساحة إعتصام القيادة العامة من اتجاة شارع النيل من قبل القوات النظامية .

واضاف شهود عيان بأن القوات النظامية قامت بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع على المعتصمين بشارع النيل كما أحرقت عدد من الخيام في محاولات لفض الاعتصام .

وفي وقت سابق، دعى تجمع المهنيين السودانيين المواطنين في كل احياء الخرطوم للخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه فوراً إلى ساحة اعتصام القيادة العامة بحسب ماجاء في البيان .

وحتى الان لا يوجد تعليق رسمي بما يجري في محيط القيادة العامة من قبل المجلس العسكري الانتقالي المادة السابقة هذا ما قاله البرهان بشأن أحداث فض اعتصام القيادة العامة المقالة القادمة عاجل..الحرية والتغيير تعلن موقفها من التفاوض مع المجلس العسكري

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