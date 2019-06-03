مقتل شخص وإصابة 9 فى انفجار استهدف حافلة تقل موظفين بكابول

أعلن وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة فى أفغانستان، مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، جراء انفجار استهدف حافلة تقل موظفين باللجنة المستقلة للإصلاح الإدارى والخدمة المدنية. ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفعانية نصرت رحيمى قوله إن الانفجار وقع بواسطة عبوة ناسفة استهدفت الحافلة التى كانت تقل موظفين، إلا انها غير مملوكة للمؤسسة الحكومية.

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