مسبار ياباني يتهيأ للهبوط على سطح كويكب ريوغو

أعلنت الوكالة اليابانية للدراسات الفضائية أن مسبار " هايابوسا – 2" يتهيأ لهبوط آخر على سطح كويكب ريوغو الذي لا يزال في مداره منذ يونيو عام 2018.

وقالت الوكالة إن المسبار نزل إلى ارتفاع 10 أمتار فوق سطح الكويكب مضيفة أن "هايابوسا-2 يبحث عن مكان أمثل للهبوط في منطقة قريبة من حفرة اصطناعية خلقها هناك مؤخرا بعد قصفه بقذيفة نحاسية خاصة.

وقال الخبراء اليابانيون إن المسبار يمكن أن يهبط على الكويكب مطلع يوليو المقبل ليجمع عينات من صخور نشأت بعد قصفه.

يذكر أن المسبار هبط لأول مرة على الكويكب في أواخر فبراير الماضي حين أطلق نحو سطحه رصاصة، ثم جمع بمصاصة كهربائية خاصة غبارا صعد من القصف .

ويتوقع أن يغادر المسبار الكويكب في نوفمبر المقبل ليعود إلى الأرض عام 2020 ، مع العلم أنه انطلق نحو كويكب "ريوغو" عام 2014.