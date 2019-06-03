واستخدمت تقنية الـ"VAR" في مونديال روسيا الصيف الماضي، وفي أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وأطلع الاتحاد القاري مدربي منتخبات البرتغال وإنجلترا وسويسرا وهولندا على كيفية استخدام هذه التقنية في نيسان الماضي.
وستجمع مباراة نصف النهائي الأولى البرتغال وسويسرا في الخامس من يونيو الجاري، على أن تقام في اليوم التالي مباراة نصف النهائي الثانية بين إنجلترا وهولندا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يستعين بحكم الفيديو المساعد "VAR" في نهائيات دوري الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.