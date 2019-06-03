حزب دولة القانون والتنمية يعلق علي تطورات الاحداث

علق رئيس حزب دولة القانون والتنمية، د.محمد علي الجزولي على تطورات الاحداث من فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، حيث أعتبرها تطورات كارثية وسيناريوهات مفتوحة ومجهولة.
وقال الجزولي : ان “فض الاعتصام السلمي بالقوة مصادرة لحق دستوري ونكوص من المجلس العسكري عن وعده بالانحياز للشعب وعدم فض الاعتصام بالقوة مضيفًا الى ان إراقة الدم الحرام واستخدام الرصاص الحي جريمة كبري تفتح الباب امام سيناريوهات مجهولة”.
وتابع الجزولي : “صوت العقل والحكمة الذي يجنب البلاد الفتنة الوصول إلي توافق سياسي بين القوى السياسية حول رؤية متراضى عليها يبقى تحقيقها هدفا لحل سلس او تصعيد سلمي” .
وقتل وجرح العشرات، الاثنين، خلال محاولة المجلس العسكري “فض اعتصام” المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
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