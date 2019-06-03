الكباشي ينفي محاولة فض الاعصام ويتحجج ب"كولمبيا"

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الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:02 محسين بشير هارون
نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة، وأشار إلى استئناف التفاوض غدا أو بعد غد.
وأوضح كباشي أن ما جرى كان خارج نطاق منطقة الاعتصام، وهي منطقة كولومبيا المحاذية له.
وشرح أن هناك فارين من تلك المنطقة إلى الاعتصام، والعسكري استهدفهم فقط، بحسب تعبيره.
وأوضح كباشي أن ما جرى كان خارج نطاق منطقة الاعتصام، وهي منطقة كولومبيا المحاذية له.
وشرح أن هناك فارين من تلك المنطقة إلى الاعتصام، والعسكري استهدفهم فقط، بحسب تعبيره.
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