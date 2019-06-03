ياسر عرمان يدعو الي التمسك بالثورة ونزول الجماهير الي الشوارع

قال القيادي ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، إن الثورة المضادة في السودان تأخذ مسارا جديدا في محاولات فض الاعتصام بساحة القيادة العامة .

ودعى ياسر عرمان، المتظاهرين عقب الجريمة الكبرى التي ارتكبت في فض الاعتصام الى التمسك بالثورة وسلميتها ونزول الجماهير الي الشوارع للدفاع عن حقوقها في كل مدن وريف السودان .

وأضاف ياسر عرمان انه “مهما كانت المعوقات التي تجابهها الثورة فان وحدة قوى الحرية والتغيير والتزام قيادتها جانب الشعب وتوحيد موقفها باتخاذ موقف مشترك وخطوات واضحة في تصعيد العمل السلمي الجماهيري وتمسكها بمطالبها هو الطريق نحو اكمال مهام الثورة والانتصار”.