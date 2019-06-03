الجيش يغلق كل الطرق المؤدية لمداخل الاعتصام

أشار المراسل أيضا إلى حدوث إطلاق نار وملاحقات للمحتجين بحي بري في الخرطوم.
من جهتهم، أكد شهود عيان في مدن سودانية خروج محتجين في الولايات.
وكان ناشطون سودانيون قد أفادوا، في وقت سابق، بمقتل 14 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، صباح الاثنين، فيما تحدثت لجنة أطباء السودان عن 9 قتلى، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام.
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