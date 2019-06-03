أعرب السفير البريطاني في السودان عن قلقه الشديد، إزاء فض ساحة اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
ونشر السفير البريطاني، اليوم الاثنين، على حسابه على “تويتر” يقول: “يساورني قلق شديد إزاء إطلاق النار الكثيف الذي كنت أسمعه على مدار الساعة الماضية من مقر إقامتي والتقارير التي تفيد بأن قوات الأمن السودانية تهاجم موقع الاعتصام مما أدى إلى وقوع إصابات”.
وتابع: “لا عذر لأي هجوم من هذا القبيل. ويجب أن يتوقف الآن”.
من جانبها، أعلنت لجنة الاطباء ارتفاع حصيلة القتلى في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة ، وعدد كبير من الإصابات مشيرة الى ان الارقام في تزايد مستمر في حين أفادت مصادرطبية بسقوط 15 قتيل .
كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريطاني:“لا عذر لأي هجوم من هذا القبيل ويجب أن يتوقف الآن”. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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