حزب الأمة يدعو الشعب الي التصعيد والنزول الي الشوارع

ادان حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، الاثنين، في بياناً فض الاعتصام بالقوة امام القيادة العامة، معتبرا أن ما قام به المجلس العسكري يعتبر “غدرا وجريمة وتهورا”.

ووفقا للبيان، أشار الحزب إلى أن المجلس العسكري بهذا العمل لم يعُد منحازاً إلى الثورة السودانية بأي حال.

وأضاف البيان: “لقد اختار العسكري بوضوح أن يقف إلى الطرف النقيض لخيارات الأمة السودانية.. الثورة المضادة”، كما قال.

كما دعا الحزب جماهيره وكافة الشعب السوداني للنزول إلى الشوارع، وإقامة عشرات الاعتصامات داخل وخارج العاصمة، بحسب البيان.