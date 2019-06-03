قوانين حميدتي !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وهنالك قوانين حمورابي..

*وهي اشتهرت بتحري العدل… وفقاً لأخلاق ذاك الزمان..

*كما أن هنالك قوانين قراقوش… وقد كان يصيغها وفقاً لمزاجه هو الخاص..

*أما قوانين حميدتي-هذه الأيام- فنترك لكم حرية توصيفها..

*ولا تسألوني عن رأيي الشخصي فيها، فقد عجزت تماماً عن فهم (كنهها)..

*ولم أدر وفقاً لأي (مرجعية) تصدر عنه..

*فلا هي الدين… ولا هي العرف… ولا هي القيم… ولا هي حتى مرجعيات الجيوش..

*ورغم ذلك ما من يوم يتكلم فيه حميدتي إلا وقال (بالقانون)..

*ثم نرى كيف فعلت بعض قواته في بنك السودان-وموظفيه- وفقاً لقانونه هذا..

*مع أن إضراب منسوبي البنك كان عملاً قانونياً خالصاً..

*فالإضراب حق قانوني محلي… مستمد من قوانين عالمية… صادق عليها السودان..

*فهل قوانين حميدتي (الخاصة) تتعارض مع القوانين (العامة)؟..

*ربما، وفي هذه الحالة فليطلب من الشعب ما طلبه الشاعر من محبوبته قائلاً:

ما بنختلف…

درسني بس قانون هواك…

بحفظ حروفه حرف حرف…

*سيما وأن هنالك من أدخلوا في روعه أنه (محبوب) الشعب..

*وهم أتباع النظام السابق… ومن يشايعهم-هذه الأيام- من جماعات التشدد الديني..

*أما بالنسبة لبقية جموع الشعب فقد كان محبوبهم فعلاً..

*وبالذات ثوار قوى الحرية والتغيير الذين أحبوه-جداً- جراء موقفه إبان الثورة..

*فقد كان موقفاً منحازاً للحق… والأخلاق… و(القانون)..

*ولكنه بعد ذلك انطبق عليه حال محبوبة شاعر آخر معه حين قال مخاطباً إياها:

ده ما سلامك…

ولا الكلام الكان زمان هسه كلامك…

ولا يعني نويت تسيبنا…

في (الخريف) تحرم غمامك…

*فقد افترع قوانين خاصة به، لا أحد يفهما سواه..

*لا الثوار… ولا أهل القانون… ولا حتى زملاؤه بالمجلس العسكري الانتقالي..

*والأمثلة على مثل يوم البنك المركزي عديدة..

*بل هناك ما هو أسوأ منها بكثير، ونعني القتل بالرصاص الحي… و(بالقانون)..

*فأي قانون هذا الذي يبيح حسم الفوضى بالرصاص؟..

*أفلا يردد حميدتي كل يوم أنه لن يسمح بالفوضى؟… وسيتعامل معها بالقانون؟..

*فهل قانونه هذا لا يعرف خيارات إزاء الفوضى سوى الذخيرة؟..

*وذلك بافتراض-طبعاً- صحة ما يُنسب إلى قواته من (استسهال) لهذا الفعل..

*اللهم إلا أن يكون (القتلة) هؤلاء متفلتون، لا علاقة لهم به..

*وفي هذه الحالة فإن هذه هي (الفوضى الحقة)… ومن المفترض حسمها (بالقانون)..

*يا أخي حميدتي : لقد نصحناك كثيراً… وبدافعٍ من (محبة)..

*وهي ليست محبة لسواد عيونك… ولا من أجل (أموالك)… ولا-أيضاً- لله..

*وإنما بسبب رفضك (إزهاق أرواح) مواطنين عزل..

*وبعد أن سقط (مُزهق الأرواح) البشير بتنا نرى (إزهاقاً للأرواح) كل يوم..

*وهو إزهاقٌ يكاد الناس يجمعون على أنه من تلقاء تابعيك..

*فلماذا الثورة على البشير-إذن-إن كان كل ما كرهناه فيه سيستمر من بعده؟..

*الظلم… والبطش… والفرعنة… والتهديد… و(القتل)..

*نصحناك-يا حميدتي-ولكنك آثرت الركون إلى نصائح جماعة (انحسرت)..

*نصائح الذين كانوا ينصحون البشير من قبلك… فأهلكوه..

*في حين كنا نحذره-نحن- دوماً من مصيرٍ نراه قريباً…. ويراه هو بعيداً..

*وهو مصيرٌ محتوم، وفقاً (للقانون السماوي)..

*وسوف يُحاكم (بالقانون) !!.