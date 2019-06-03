الاطباء المركزية تعلن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بمحيط اعتصام القيادة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت لجنة اطباء السودان المركزية سقوط قتيل وعدد من الجرحى قبل قليل في إطلاق نار بشارع النيل قرب اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم .
وقالت لجنة الاطباء بأن هناك محاولات تجري حاليًًا لفض ساحة إعتصام القيادة العامة من اتجاة شارع النيل من قبل القوات النظامية .
واضاف شهود عيان بأن القوات النظامية قامت بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع على المعتصمين بشارع النيل كما أحرقت عدد من الخيام في محاولات لفض الاعتصام .
وفي وقت سابق، دعى تجمع المهنيين السودانيين المواطنين في كل احياء الخرطوم للخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه فوراً إلى ساحة اعتصام القيادة العامة بحسب ماجاء في البيان .
وحتى الان لا يوجد تعليق رسمي بما يجري في محيط القيادة العامة من قبل المجلس العسكري الانتقالي .
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