وجه الكاتب الحضرمي الشاب وجدان الشادلي، رسالة الى الشباب الذين يقطعون الشوارع للاحتجاج على وضع الكهرباء بساحل حضرموت.
وكتب الشادلي، "لا تكونو أنتم والكهرباء علينا.." هذا لسان حال المواطنين الأبرياء.. من الشيوخ الكبار والنساء والأطفال.. وهم يخاطبون العقل والضمير في أبنائهم الشباب الحضارم الذين يقومون بقطع الطرقات إحتجاجا على وضع الكهرباء ومشكلاتها..!".
وقال الشادلي: "أنتم لا تقطعون الطريق فقط، بل تقطعون ما هو أكثر وأكبر من ذلك.. تقطعون الأرزاق، والأرحام، والسلام والطمئنينة التي لطالما عرفت بها هذه المحافظة، فأنتم بردة فعل كهذه، لا تمسون السلطات بأجهزتها المختلفة والمعنية، لا من قريب ولا بعيد.. فالمسؤولون لديهم طرقهم وطرائقهم الخاصة للذهاب إلى حيث يشاؤون، و وقت ما يشاؤون".
وختم الشادلي حديثه بالقول: "والله إنكم لا تظرون أحد غيرنا نحن المواطنين، ونحن منكم وفيكم..
إننا نناشد الحضرمي فيكم: "لا تكونو أنتم والكهرباء والسلطة علينا.. وإن كنتم تريدون إحتجاجا فعليا، ويمكن أن يهز السلطات ويزعج سلامها.. فيجب أن تحتجون أمام شركة (بترو مسيلة)، نعم، هناك يجب أن تكون الإحتجاجات، وسنكون معكم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وضع الكهرباء.. صحفي يُخاطب المتظاهرين في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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