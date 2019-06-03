المتحدث العسكري: الجيش لم يفض الاعتصام

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق اول شمس الدين كباشي؛ ان الجيش لم يفض الاعتصام بالقوة؛ ولم مقر الاعتصام.

واضاف في حديث مع قناة اسكاي نيوز لا وجود عسكري في ساحة الإعتصام والمعتصمين يتجولون الآن بحرية في المنطقة.

واشار الى ان القوات نفذت خطة اخلاء كولمبيا واطلعنا قوى الحرية والتغيير عن إخلاء كولمبيا.