تحالف المعارضة يدعو للإضراب والعصيان المدني المفتوح

دعا قوى الاجماع الوطني؛ احدى كتل قوى الحرية والتغيير؛ الى الاضراب السياسي الشامل والعصيان المدني المفتوح في كل انحاء البلاد؛ حتى اسقاط المجلس العسكري. وقال في بيان اليوم الاثنين "لقد أثبت المجلس العسكري الأمني الانقلابي أنه امتداد لنظام القتل والغدر ونقض المواثيق". Advertisements واضاف البيان منذ الساعات الأولى من فجر اليوم بدأت قوات الدعم السريع بمشاركة قوات اخرى هجو م عنيف على المعتصمين من عدة محاور في منطقة الاعتصام شمال وشرق القيادة العامة، مستخدمين في ذلك الرصاص الحي والقنابل الدخانية المسيلة للدموع والعصي والهراوات. وقال أن المجلس العسكري فقد مبرر بقائه وليس أمام قوى الثورة سوى مواجهته واكمال ثورتها باسقاطه.

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