قالت لجنة اطباء السودان المركزية اعداد من القتلى يصعب حصرهم نسبة للوضع الأمني غير المستقر في المستشفيات والعيادات الميدانية المحاصرة بواسطة قوات المجلس الانقلابي. حيث أشارت مصادر طبية بوجود 8 قتلي حتي الآن منذ بدأ فض الاعتصام من صباح اليوم الأثنين، وسقوط العشرات من الجرحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقتل 8 وسقوط عشرات الجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.