زلزال بقوة 6.2 ريختر قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع جنوب غربي مدينة سيبولجا على جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الاثنين. ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية، ولم يصدر مركز التحذير من موجات المد (تسونامى) فى المحيط الهادى ومقره هاواى تحذيرات بعد الزلزال.

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