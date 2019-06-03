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أكثر من 70 مصاب خلال فض الاعتصام بالخرطوم

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قالت مصادر طبية لــ"اخبار الخليج 365" ان عدد المصابين تجاوز 70 من بينها اصابات بالرصاص الحي يجري اسعافهم في عدد من مستشفيات العاصمة الخرطوم.

 

 

واضافت المصادر لا نستطيع حصر المصابين هنالك اعداد كبيرة تتلقى العلاج في المشلف الخاصة.

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وكانت المعارضة السودانية ذكرت أن الجيش بدأ في وقت سابق في حشد القوات في المكان، في "محاولة لفض الاعتصام" المستمر منذ أبريل الماضي، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير.

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