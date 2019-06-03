آلاف المحتجين يغلقون أم درمان بالحجارة والإطارات المشتعلة

قام الآلاف من المتظاهرين بغلق الطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان، لمنع قوات الأمن من السير في الطريق.

وكانت المعارضة السودانية ذكرت أن الجيش بدأ في وقت سابق في حشد القوات في المكان، في "محاولة لفض الاعتصام" المستمر منذ أبريل الماضي، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير.

