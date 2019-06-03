ثلاثة قتلى وعشرات المصابين في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم

ارتفعت إعداد القتلى الى ثلاثة وعشرات المصابين بالرصاص الحي يتم إسعافهم بمستشفيات الخرطوم. وقال شهود عيان أن متظاهرين اغلقوا الجسور المودية الى العاصمة الخرطوم؛ فيما اعلن تجمع المهنيين العصيان المدني الشامل في كل انحاء البلاد. وأكدت لجنة اطباء السودان المركزية مقتل شخصين واصابة العشرات بالرصاص الحي بعضهم حالتهم خطيرة. ونشرت السلطات قوات كبيرة من الشرطة والامن والدعم السريع في المداخل الرئيسية للعاصمة. Advertisements وقال شهود عيان أن المئات من الشباب الغاضبين اغلقوا جسر امدرمان الرئيسي وتوقفت حركة المرور تماما في كل أحياء امدرمان. ورصد (اخبار الخليج 365) تظاهرات حاشدة في احياء بري وناصر والمنشية؛ واغلاق الشوارع بالمتاريس واشعال النار في اطارات السيارات. وهاجمت قوات نظامية ترتدي زي الشرطة وقوات من الدعم السريع فجر اليوم ساحة الاعتصام بالقرب من القيادة العامة للجيش السوداني؛ وفرغت المعتصمين بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. هاجمت قوات ترتدي زي الشرطة فجر امس ساحة الاعتصام واستخدمت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

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