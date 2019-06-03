بالصورة.. أبو بكر رضوان أحد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم

تنشر "اخبار الخليج 365" أولي صور أحد ضحايا فض الاعتصام أمام القيادة العامة، وهوا أبو بكر رضوان. وكانت قوات أمنية، صباح اليوم الاثنين، بمحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، خلال تلك الأحداث المستمرة.

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