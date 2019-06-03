إصابة قيادي بقوى الحرية والتغيير في فُض الاعتصام

أصيب عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني خلال فُض القوات النظامية ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني. وقامت قوات أمنية، صباح اليوم الاثنين، بمحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، خلال تلك الأحداث المستمرة.

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