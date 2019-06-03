قوات الأمن تغلق شوارع الخرطوم

أغلقت قوات الأمن السودانية منذ قليل، جميع الشوارع المؤدية إلي وسط العاصمة الخرطوم، لمنع تجمع المتظاهرين أمام قيادة الجيش. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صباح الاثنين، عن سقوط قتيل وإصابة كثيرين بجروح خطيرة في محاولة لفض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم.

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