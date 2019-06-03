سبوتفاي تُطور خاصية جديدة للتسجيلات الموسيقية.. تعرف عليها

تطور شركة خدمة بث الموسيقى والأغاني عبر الإنترنت "سبوتفاي" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاشتراك في تكوين قوائم مشتركة للأغاني والتسجيلات والاشتراك في الاستماع إليها.

وتحمل الخاصية الجديدة اسم "الاستماع الاجتماعي" (سوشيال ليسنينج)، بحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وخاصية "الاستماع الاجتماعي" قد تمنح "سبوتفاي" قناة جديدة تحقق انتشارا واسعا ، حيث يمكن للمستخدمين حث أصدقاءهم على تنزيل تطبيق "سبوتفاي" حتى يمكنهم الاشتراك في سماع الأغاني بشكل متزامن ، كما أن الاستماع الجماعي والمتزامن للأغاني يمكن أن يؤدي إلى إطالة فترات استخدام التطبيق، وبالتالي زيادة بث الإعلانات أو الاشتراكات. كما أن هذه الخاصية ستميز "سبوتفاي" عن الخدمات المنافسة مثل "آبل ميوزيك" و"يوتيوب ميوزيك" و"تيدال".

يذكر أن "سبوتفاي" تقدم حاليا خاصية "قوائم الاغاني التعاونية" التي تتيح للأصدقاء إضافة الأغاني إليها، لكن خاصية "الاستماع الاجتماعي" مصممة لكي تتيح لهم تبادل الأغاني وتشغيلها في نفس الوقت.