7.3 مليون جنيه أموال زكاة حصيلة ولاية دارفور

كشفت دولة السودان، اليوم الأحد، عن أن إجمالي حصيلة جباية مكتب زكاة محلية دار السلام بولاية شمال دارفور في الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2019م مبلغ 7.3 مليون جنيه سودانى بارتفاع نسبتة بلغ 264% على اساس سنوى.

وقال مدير مكتب زكاة محلية دار السلام إسحاق بشر عبد الرسول، إن الحصيلة الفعلية لزكاة الزروع وحدها بلغت 4.7 مليون جنيه، في حين بلغت الحصيلة الفعلية لوعاء الأنعام بلغت 3.1 مليون جنيه بنسبة 243% .

وعزا ارتفاع أموال الذكاة المحصلة إلى ذلك للموسم الزراعي الجيد بجانب تنفيذ الخطة المحكمة التي تمت من خلالها مشاركة العمالة الموسمية واللجان المساندة للمكتب بالإضافة إلى إحكام الرقابة والمتابعة للبوابات العابرة بمختلف أنحاء المحلية. وتوفر المياه والمرعى وطبيعة.