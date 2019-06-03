تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى "عصيان مدني شامل"

دعا تجمع المهنيين السودانيين المعارض إلى "عصيان مدني شامل"، علي خلفية الأحداث الدائرة، لمحاولة الجيش بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم. وقالت المعارضة السودانية إن الجيش بدأ في وقت سابق في حشد القوات في المكان، في "محاولة لفض الاعتصام" المستمر منذ أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير.



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