دخلت قوات أمنية مدججة بالسلاح ميدان الاعتصام في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، وسماع أصوات إطلاق رصاص كثيف في محيط القيادة بحسب ما نقلت أخبار الخليج 365. وبحسب شهود عيان أن حشودا كبيرة من القوات الامنية قد حاصرت منطقة الاعتصام امام القيادة العامة وسط الخرطوم في أصرار لفض الاعتصام، وشوهد تصاعد للنيران. وأعلنت ‏مصادر طبية سودانية عن مقتل شخص وإصابة آخرين خلال محاولة فض الاعتصام. Advertisements واصدر تجمع المهنيين السودانيين على صفحته الرسمية بيانا جاء فيه : يقوم المجلس العسكري الانقلابي الآن بإبراز وجهه القميء من خلال إحضاره لقوات نظامية بعدد ضخم جداً إلى ميدان الاعتصام للقيام بعملية فض ممنهج لاعتصامنا الباسل أمام القيادة العامة. نتوجه بالنداء لكل المواطنين في العاصمة بتسيير المواكب الآن والإتجاه إلى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة لدعم اعتصامنا الفتيّ ضد صلف المجلس العسكري وجنونه السلطوي. كما نتوجه بالنداء إلى الشرفاء في الجيش من ضباط و ضباط صف وجنود بحماية المعتصمين من أي تعدي وإنتهاك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار كثيف امام القيادة وسط حصار تام من قبل أعداد كبيرة من القوات لفض الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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