عاجل.. قتيل وجرحى بمحاولة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش

قالت المعارضة السودانية، الخميس، إن الجيش يحاول فض الاعتصام أمام مقره في العاصمة، فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، خلال تلك المحاولة المستمرة.

وقالت المعارضة السودانية إن الجيش بدأ في وقت سابق في حشد القوات في المكان، في "محاولة لفض الاعتصام" المستمر منذ أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير.

وذكرت مصادر طبية، من جانبها، أن شخصا قتل وأصيب آخرون في محاولة فض الاعتصام.

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ودعا تجمع المهنيين السودانيين "المواطنين للتوجه إلى مكان الاعتصام".