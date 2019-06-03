غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الولايات المتحدة الأمريكية متجها إلى لندن برفقة زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب. وتأتى الزيارة بدعوة من الملكة البريطانية إليزابيث، ومن المقرر أن يقام استقبال حافل لترامب فور وصوله إلى لندن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب وقرينته يغادران أمريكا في طريقهما إلى لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.