مجمع الفقه يتحرى هلال شوال بالاثنين

يلتئم مجلس مجمع الفقه الإسلامي، مساء غد الاثنين، الثالث من شهر يونيو ، بقاعة الصداقة عقب اذان المغرب مباشرة ، لتحري رؤية هلال شوال١٤٤٠هـ للعام الهجري أهاب المجمع بجميع المسلمين تحري الهلال وإبلاغ أقرب محكمة لإثبات الشهادة في حالة رؤيته.

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